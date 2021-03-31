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Диетолог назвал три типа продуктов, способных повредить поджелудочную железу
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Диетолог назвал три типа продуктов, способных повредить поджелудочную железу

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-диетолог Михаил Гинцбург назвал три способа защитить поджелудочную железу. Эксперт отметил, что этот орган плохо реагирует на излишества, жирную и острую пищу, длинные перерывы между приемами еды.

— Если в железе есть воспалительные изменения, изменена архитектура органа. Где-то могут быть передавлены протоки, когда нужно одномоментно нужно выработать много ферментов, им некуда деваться, возникает боль. Пищеварительные ферменты расщепляют все, и чрезвычайно опасно бывает, когда железа переваривает сама себя, — пояснил медик.

Повредить поджелудочную железу могут излишне жирные продукты. Главный ее проток сливается с желчным протоком и получается, что, если человек съел много жирного, желчный пузырь аварийно выбрасывает большое количество желчи. Часть может пойти в поджелудочную железу, которая ответит мощным болевым приступом.

При этом сметану и сыр не стоит категорически исключать из рациона, а употреблять их следует в небольших количествах в конце приема пищи.

Вторая категория вредных для поджелудочной железы продуктов — маринады и соленья. Они обладают сильным сокогонным действием, выделяется много желчи и ферментов. Главный фактор — уксус, лучше избегать его употребления в большом количестве.

Третья категория продуктов — те, которые содержат много специй.

Видео опубликовано на YouTube.

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