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Ситуацию со школьницей, упавшей в голодный обморок, возьмет на контроль прокуратура
Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Ситуацию со школьницей, упавшей в голодный обморок, возьмет на контроль прокуратура

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Дубнинская улица Карта всех событий

Столичная прокуратура поручила Тимирязевскому межрайонному отделу провести проверку в связи с нарушением прав несовершеннолетней, упавшей в обморок из-за голода. Об этом в среду, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранителям удалось установить, что 14-летняя девочка живет с родителями в доме на улице Дубнинская. Семья не стоит на учете, однако, со слов самой пострадавшей, ее плохо кормят. В ходе осмотра условий проживания было установлено, что у девочки нет своего спального места. Кроме того, в доме отсутствуют продукты питания, а условия проживания антисанитарные.

— По результатам прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий Уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям родителей по исполнению им своих родительских обязанностей, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 30 марта 14-летняя ученица седьмого класса в начале урока школе в районе Восточное Дегунино потеряла сознание, после чего была госпитализирована. По данному факту Следком проводит проверку. Кроме того, ситуация со школьницей находится на контроле уполномоченной по правам ребенка в столице Ольги Ярославской.

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