«Жалею, что женился!»: Илья Яббаров заявил о разрыве отношений с Настей Голд

Фото: instagram/alenatoffi_official

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Голд и Илья Яббаров поженились полгода назад. Однако уже находятся на грани расставания.

Девушка втайне от мужа выложила видео в свой микроблог, на котором оказался запечатлен их скандал. Илья Яббаров в порыве гнева не стеснялся в выражениях, а под конец даже кинул на пол стакан.

— Жалею, что женился на тебе! — выкрикнул Яббаров.

В ответ Настя заявила, чтобы Илья собирал вещи и уезжал из квартиры. После этого бывшая участница реалити-шоу записала обращение к поклонникам.

— Вот что происходит в моих отношениях. Я знаю, что это личное, и всегда старалась не выносить ничего такого в свой Instagram. Но я просто не знаю, что мне делать. Я очень устала. У меня это происходит регулярно, — рассказала Настя в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Instagram / Анастасия Голд

Ранее сообщалось, что Илья сделал ДНК-тест, чтобы выяснить, от него ли родила бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель.

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