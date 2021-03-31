Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Жалею, что женился!»: Илья Яббаров заявил о разрыве отношений с Настей Голд
Фото: instagram/alenatoffi_official

«Жалею, что женился!»: Илья Яббаров заявил о разрыве отношений с Настей Голд

Никита Абрамов

Звезды

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Голд и Илья Яббаров поженились полгода назад. Однако уже находятся на грани расставания.

Девушка втайне от мужа выложила видео в свой микроблог, на котором оказался запечатлен их скандал. Илья Яббаров в порыве гнева не стеснялся в выражениях, а под конец даже кинул на пол стакан.

— Жалею, что женился на тебе! — выкрикнул Яббаров.

В ответ Настя заявила, чтобы Илья собирал вещи и уезжал из квартиры. После этого бывшая участница реалити-шоу записала обращение к поклонникам.

— Вот что происходит в моих отношениях. Я знаю, что это личное, и всегда старалась не выносить ничего такого в свой Instagram. Но я просто не знаю, что мне делать. Я очень устала. У меня это происходит регулярно, — рассказала Настя в своем Instagram-аккаунте.

«Жалею, что женился!»: Илья Яббаров заявил о разрыве отношений с Настей ГолдФото: Instagram / Анастасия Голд

Ранее сообщалось, что Илья сделал ДНК-тест, чтобы выяснить, от него ли родила бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель.

Читайте также: «Манипулируете ребенком»: Илья Яббаров обратился в полицию из-за Алены Рапунцель

телепроект «Дом-2»разводУчастница «Дома-2»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Покойся с миром, «Мир»

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Поэт Тарас Шевченко: между Россией и Украиной

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в