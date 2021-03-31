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Полицейские пресекли вечеринку с наркотиками в элитном ЖК на западе Москвы
Фото: exp.mos.ru

Полицейские пресекли вечеринку с наркотиками в элитном ЖК на западе Москвы

Никита Абрамов

Происшествия

Наркополицейские столицы пресекли молодежную вечеринку с участием 50 человек на западе Москвы. Правоохранители обнаружили почти один грамм кокаина. Об этом в среду, 31 марта, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

По его словам, проводилась проверка информации о систематическом посещении квартиры в элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице неизвестными. Предположительно, там находились люди в состоянии наркотического опьянения.

— Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили около 50 человек в возрасте от 19 до 30 лет. В помещении играла громкая музыка, на столах имелись спиртные напитки, — рассказал Васенин.

Также полицейские изъяли пять свертков с белым веществом, которым оказался кокаин, общей массой 0,8 грамма.

Сотрудники полиции отправили посетителей вечеринки на медицинское освидетельствование и опросили хозяйку квартиры, пишет РИА Новости.

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