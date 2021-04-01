Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом рассказал ЧГТРК «Грозный» со ссылкой на президента Международного информационного Нобелевского центра Вячеслава Тютюнника.

Сообщается, что Кадыров может получить награду «за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном крае».

По словам президента МИНЦ, заявку на выдвижение государственного деятеля могли подать представители Норвегии.

Сам глава Чечни рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что считает себя достойным Нобелевской премии за борьбу с терроризмом в регионе.

В 2020 году Рамзана Кадырова уже номинировали на международную Премию мира. Тогда эксперты оценили особый вклад политика в развитие международных отношений, а также его поддержку образовательных и гуманитарных программ.

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