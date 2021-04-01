Движение на Садовом кольце после ДТП восстановлено

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Россия, Москва, Новинский бульвар, 1/2 Карта всех событий

Движение после аварии на Садовом кольце восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в четверг, 1 апреля.

В ведомстве уточнили, что проезжая часть на Садовом кольце в районе Новинского бульвара освобождена и проезду автотранспорта ничего не мешает.

Напомним, 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на семь километров. Виновником происшествия называют водителя автомобиля Audi, который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Иномарка вылетела на встречную полосу. По словам блогера, за рулем автомобиля был его друг, о местоположении которого он не знает. Кроме того, известно, что автомобиль, из-за которого произошла авария на Садовом кольце, более 400 раз нарушил скоростной режим с начала 2021 года.

Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина. Она была зажата в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами.

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