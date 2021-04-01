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На станции метро «Дмитровская» произошло возгорание на линии движения
Фото: Илья Зуев / Вечерняя Москва

На станции метро «Дмитровская» произошло возгорание на линии движения

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, метро Дмитровская Карта всех событий

На станции метро «Дмитровская» дымился путь. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий в четверг, 1 апреля.

По словам корреспондента, на станции «Дмитровская» произошло возгорание на линии движения в направлении центра. Он уточнил, что машинист поезда сам потушил очаг возгорания.

Ранее сообщалось, что инвалид погиб в результате пожара на севере столицы.

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Метровозгорание в метромашинисты поездов
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