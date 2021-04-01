На станции метро «Дмитровская» произошло возгорание на линии движения
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На станции метро «Дмитровская» дымился путь. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий в четверг, 1 апреля.
По словам корреспондента, на станции «Дмитровская» произошло возгорание на линии движения в направлении центра. Он уточнил, что машинист поезда сам потушил очаг возгорания.
Ранее сообщалось, что инвалид погиб в результате пожара на севере столицы.
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