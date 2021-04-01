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Следов алкоголя в крови блогера Била после ДТП не обнаружено
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Следов алкоголя в крови блогера Била после ДТП не обнаружено

Никита Абрамов

Происшествия

В крови Эдварда Била, который, предположительно, устроил аварию с пятью машинами на Смоленской площади в Москве, не обнаружили алкоголя. Об этом стало известно в четверг, 1 апреля.

— По результатам медицинского освидетельствования в крови у предполагаемого виновника ДТП следов алкоголя не обнаружено, — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что днем 1 апреля на Новинском бульваре произошло ДТП с пятью машинами, в результате которого один из водителей оказался в реанимации. Утверждается, что виновником происшествия является блогер Эдвард Бил. Молодой человек отказался признавать вину, хотя его менеджер подтвердил, что именно он был за рулем машины, спровоцировавшей серьезную аварию.

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