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Лавров обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с главой МИД Азербайджана
Фото: МИД РФ

Лавров обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с главой МИД Азербайджана

Иван Юминов

Внешняя политика

Ход реализации договоренностей между главами России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху обсудили глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Азербайджана Джейхун Байрамов. Об этом сообщили в российском МИДе в четверг, 1 апреля.

— Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в частности, касающихся решения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе, разблокирования экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе, — рассказали в ведомстве.

Также Лавров обсудил с Байрамовым вопросы двусторонних отношений — предстоящую встречу между главами двух государств, а также 30-летие установления дипломатических отношений между странами, которое состоится в 2022 году, отмечает РИА Новости.

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Сергей ЛавровАзербайджанНагорный Карабах
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