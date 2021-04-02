Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач предостерегла от употребления воды из-под крана
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врач предостерегла от употребления воды из-под крана

Татьяна Плотникова

Здоровье

Пить водопроводную воду в период весенних паводков опасно для здоровья. Об этом в четверг, 1 апреля, рассказала валеолог и терапевт Надежда Чернышова.

Медик уточнила, что если здоровый человек изредка пьет воду из-под крана, ему ничего не грозит. Однако если делать это постоянно, в организме будут накапливаться соли кальция и железа, что приведет к отравлению и другим тяжелым последствиям.

Кроме того, пить необработанную воду из-под крана опасно, поскольку в ней могут содержаться болезнетворные бактерии. Это создает риск инфекционных заболеваний, особенно во время паводков, если очистные сооружения не справляются.

Чернышова развеяла миф о том, что кипячение «убивает» воду и делает ее «мертвой». Врач подчеркнула, что с медицинской точки зрения кипяченая вода не является вредной.

— Кипячение убивает микробы — больше ничего, может быть, еще немного осаживает соли кальция в воде. Кипячение просто обеззараживает, но не меняет жесткость воды, не убирает лишнее железо. Чтобы задержать ненужные минералы и вредные примеси — для этого и есть фильтры, — рассказала Чернышова.

Специалист также одобрила фильтрование как метод очистки водопроводной воды.

— Варианта два: либо это кувшин, либо это домашний фильтр, который ставится на трубу. В фильтрах главное — вовремя менять картридж, иначе вместо пользы от фильтра будет только вред, — уточнила врач.

Также можно употреблять бутилированную воду, однако это недешево, к тому же нередко попадаются подделки, когда в тару набирают обычную водопроводную воду, а продают ее как очищенную и минерализованную, рассказала Чернышова в интервью агентству «Ридус».

Ранее эндокринолог перечислила ошибки, мешающие похудеть.

Читайте также: Названы четыре главные ошибки при стирке одежды

советы врачейсовременные методы очистки питьевой водывода
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Модные мальчики в ситцевых платьях

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Все мнения
О проекте
Читайте нас в