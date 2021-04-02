Врач предостерегла от употребления воды из-под крана

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Пить водопроводную воду в период весенних паводков опасно для здоровья. Об этом в четверг, 1 апреля, рассказала валеолог и терапевт Надежда Чернышова.

Медик уточнила, что если здоровый человек изредка пьет воду из-под крана, ему ничего не грозит. Однако если делать это постоянно, в организме будут накапливаться соли кальция и железа, что приведет к отравлению и другим тяжелым последствиям.

Кроме того, пить необработанную воду из-под крана опасно, поскольку в ней могут содержаться болезнетворные бактерии. Это создает риск инфекционных заболеваний, особенно во время паводков, если очистные сооружения не справляются.

Чернышова развеяла миф о том, что кипячение «убивает» воду и делает ее «мертвой». Врач подчеркнула, что с медицинской точки зрения кипяченая вода не является вредной.

— Кипячение убивает микробы — больше ничего, может быть, еще немного осаживает соли кальция в воде. Кипячение просто обеззараживает, но не меняет жесткость воды, не убирает лишнее железо. Чтобы задержать ненужные минералы и вредные примеси — для этого и есть фильтры, — рассказала Чернышова.

Специалист также одобрила фильтрование как метод очистки водопроводной воды.

— Варианта два: либо это кувшин, либо это домашний фильтр, который ставится на трубу. В фильтрах главное — вовремя менять картридж, иначе вместо пользы от фильтра будет только вред, — уточнила врач.

Также можно употреблять бутилированную воду, однако это недешево, к тому же нередко попадаются подделки, когда в тару набирают обычную водопроводную воду, а продают ее как очищенную и минерализованную, рассказала Чернышова в интервью агентству «Ридус».

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