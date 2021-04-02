Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 апреля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В пятницу, 2 апреля, погоду в столичном регионе будет определять циклон. Он принес облачную погоду и осадки в виде дождя.

Температура воздуха в Москве составит от пяти до семи градусов тепла, в Московской области возможно от трех до восьми градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется северный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 740 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 70 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве в апреле может превысить климатическую норму.

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