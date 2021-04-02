Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Центр телемедицины провел более миллиона консультаций для москвичей с COVID-19 за год
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Центр телемедицины провел более миллиона консультаций для москвичей с COVID-19 за год

Анастасия Волоснова

Город

Специалисты столичного телемедицинского центра провели более одного миллиона консультаций для пациентов с COVID-19 за год. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, телемедицинский центр начал работать в Москве 3 апреля 2020 года. Анастасия Ракова уточнила, что центр создали в короткие сроки для помощи в борьбе с коронавирусом.

— Его главной задачей стал врачебный контроль за состоянием пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому. Затем мы начали применять телемедицинские технологии и для мониторинга состояния здоровья участников исследования вакцины от COVID-19. За год специалисты телемедцентра провели более миллиона консультаций, — отметила Анастасия Ракова.

Она добавила, что власти продолжат развивать центр телемедицины. Специалисты центра по телефону и видеосвязи отвечают на вопросы пациентов и контролируют ход лечения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Глава Центра Гамалеи назвал срок завершения исследований «Спутника V»

Медицинаврачкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Модные мальчики в ситцевых платьях

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Все мнения
О проекте
Читайте нас в