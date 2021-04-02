Центр телемедицины провел более миллиона консультаций для москвичей с COVID-19 за год

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

— Его главной задачей стал врачебный контроль за состоянием пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому. Затем мы начали применять телемедицинские технологии и для мониторинга состояния здоровья участников исследования вакцины от COVID-19. За год специалисты телемедцентра провели более миллиона консультаций, — отметила Анастасия Ракова.

Она добавила, что власти продолжат развивать центр телемедицины. Специалисты центра по телефону и видеосвязи отвечают на вопросы пациентов и контролируют ход лечения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Глава Центра Гамалеи назвал срок завершения исследований «Спутника V»