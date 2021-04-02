Астрологи подготовили прогноз для всех знаков зодиака на 2 апреля

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Астрологи составили прогноз для всех знаков зодиака на 2 апреля, предупредив, что убывающая Луна в Стрельце может помочь в решении правовых вопросов, однако следует быть осторожными в общении с коллегами, так как высока вероятность конфликтов.

Овнам не следует печалиться, если дела пойдут не по плану. Им нужно перестать волноваться из-за мелочей, так как это не помогает в решении проблем. Сейчас важно настроится на позитив и сконцентрироваться на хороших событиях.

Беспокоиться об итоге важной ситуации — норма для Тельцов. Однако не следует ставить это во главу угла. К сложностям следует относиться философски и помнить, что пройдет и это. Сейчас важно отвлечься, так как тревожное дело совсем скороостанется в прошлом. Важно позволить события идти своим чередом.

Близнецам следует не только положиться на судьбу, но и найти силы для принятия собственных решений. Хорошее время задуматься о том, что именно стоит изменить в жизни. Нужно определить способы достижения целей и двигаться в этом направлении. Астрологи советуют проявить силу воли.

Раку сейчас покровительствует Купидон. У одиноких представителей этого знака есть все шансы обрести родственную душу. Для тех, у кого уже есть спутник, выпадет возможность укрепить отношения. Не бойтесь выражать свои чувства и благодарить партнера. Это поможет вам в продолжении отношений.

Львы перестали прислушиваться к совету внутреннего голоса, так как шли на поводу у судьбы. Вероятно, случился какой-то сбой. Удачное время для того, чтобы начать действовать и взять ситуацию в свои руки. Астрологи рекомендуют перестать ждать решения проблем извне.

Девам следует подготовиться к непростому периоду. Вы рискуете потерять друзей или даже возлюбленного. Однако не следует переживать раньше времени. Обратите внимание на свое окружение. Вероятно, кто-то из него был рядом с вами лишь из корыстных соображений. Вам нужно начинать жить ради себя, а не для завистников и лжецов.

Весов ждет укрепление отношений с возлюбленным. А вот у одиночек появится шанс встретить любовь всей своей жизни. Астрологи рекомендуют представителям этого знака сосредоточиться на романтическом фронте.

Скорпионы слишком часто в последнее время отказывались от поступающих предложений из-за нежелания что-то менять. Вам следует перестать бояться и начать что-то решать. Вселенная может перестать посылать вам знаки, если вы будете уклоняться от интересных предложений.

Стрелецов ждет шанс новых перспектив в карьере. Хорошая возможность для начала собственного дела или повышения с солидной прибавкой. Не стоит бояться перемен.

Козероги окажутся на распутье. Вы можете остаться на месте или поменять направление. Вас ждет успех в любом случае. Однако новый путь может сделать его грандиозным. Для этого важно начать действовать.

Водолеи запутались в причинах происходящих событий. Для вас наступило время испытаний, которое нужно лишь принять и пережить. Постарайтесь не волноваться и сосредоточиться на перспективах.

Рыбы окажутся в ситуации, когда нужно будет отстаивать свою позицию перед друзьями и семьей. Это будет непросто, однако важно не забывать про собственное счастье и не оглядываться на мнения других, сообщает Пятый канал.

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