Тутберидзе прокомментировала слухи о возможном возвращении Трусовой

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не подтвердила слухи о возможном возвращении в ее команду Александры Трусовой. Об этом она сообщила в интервью в пятницу, 2 апреля.

Поводом для подобных слухов стало высказывание директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева. Он рассказал, что в недавнем разговоре с ним Трусова пообещала ему вернуться к Тутберидзе. Однако на эти слова тренер фигуристов отреагировала довольно резко.

— Серьезно, какой можно дать комментарий по поводу возвращения… Кто сказал по поводу возвращения? Он (Лайшев — прим. «ВМ») не имеет отношения к нашей работе никакого абсолютно. Слушайте, отстаньте от меня. Нет, ничего я не подтверждаю, — приводит слова Тутберидзе Пятый канал.

Фигуристка Александра Трусова перешла от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко весной 2020 года. В свои 16 лет спортсменка уже завоевала медали таких соревнований, как чемпионат мира, чемпионат Европы и финал Гран-при. Кроме того, Трусова выделяется среди других фигуристок тем, что великолепно исполняет четвертные прыжки, которые многие ее конкурентки даже не включают в свои программы.

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