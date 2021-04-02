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Иммунолог предположил, что новая вакцина от COVID-19 подходит для детей
Фото: pixabay.com

Иммунолог предположил, что новая вакцина от COVID-19 подходит для детей

Елена Фролова

Здоровье

Новый препарат от коронавируса в виде капель для носа, который начали испытывать в Центре Гамалеи, подойдет для вакцинации детей. Об этом заявил иммунолог Анатолий Суслов.

Ранее стало известно, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи получил патент на назальную вакцину. В ближайшем времени будут проводиться доклинические испытания. В свою очередь, Анатолий Суслов высказал версию, что данный препарат будет нужен для вакцинации детей.

— Мне кажется, что это направление относится к нашим юным гражданам. Надо исследовать варианты для каждого конкретного вируса и вирусной конструкции, которая используется в сети Гамалеи. Существуют предварительные экспериментальные данные, которые показывают, что это возможно и достижимо, — рассказал иммунолог.

Он также добавил, что чем больше будет вариантов вакцинации, тем быстрее будет побеждена пандемия коронавируса, отмечает Nation News. Как пояснил эксперт, широкий спектр различных вакцин будет останавливать мутации инфекции.

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