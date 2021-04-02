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Ученые изобрели вакцину от коронавируса для кошек
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Ученые изобрели вакцину от коронавируса для кошек

Никита Абрамов

Животные

Ученые из США, Великобритании и Нидерландов изобрели вакцину, которая вырабатывает антитела к коронавирусной инфекции у кошек. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного на портале bioRxiv.

В рамках исследования ученые планировали выяснить, «можно ли разработать вакцину, подходящую для использования на нескольких восприимчивых к заболеванию видах животных». Также планировалось установить, сможет ли вакцина предотвратить распространение инфекции среди кошек, а также сократить заражение.

— Вакцинация кошек смогла вызвать образование нейтрализующих антител в сыворотке крови, которые сохранялись на протяжении всего эксперимента. Результаты показывают, что вакцина позволяет стимулировать иммунитет, предотвращая заражение и передачу SARS-CoV-2, — говорится в исследовании.

По словам исследователей, данный препарат можно использовать для нескольких видов животных для предотвращения передачи вируса.

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