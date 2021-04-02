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Синоптик рассказала, ждать ли москвичам снега в выходные
Фото: Владимир Новиков, Вечерняя Москва

Синоптик рассказала, ждать ли москвичам снега в выходные

Руслан Давлетшин

Общество

В ближайшие выходные, 3 и 4 апреля, в столице возможны небольшие осадки. Днем воздух прогреется до 5–7 градусов тепла, а ночью похолодает до нуля градусов в городе, в Московской области — до минус двух. Об этом «Вечерней Москве» сообщила главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

— Не исключено, что к небольшому дождю будут примешиваться отдельные снежинки. Ночи будут еще прохладными, около нуля градусов, поэтому местами возможна гололедица. Снег в начале апреля — обычное явление. Причем сегодня, например, 2 апреля, снег был не в чистом виде — сначала дождь, потом мокрый снег. Данная погода соответствует климату в наших широтах, а средняя температура — климатической норме, — рассказала синоптик.

В первые три дня следующей недели — 5, 6 и 7 апреля — существенных осадков, по ее словам, не ожидается. При этом возвраты холода и зимней погоды вполне возможны на протяжении всего апреля, отметила Позднякова. Метеоролог привела в пример прошлый год, когда снег выпадал и в ночь с 31 марта на 1 апреля, хотя в марте его не было вообще.

Напомним, в ночь с четверга на пятницу, 1–2 апреля, в Москве выпало до 20 процентов от месячной нормы осадков в виде дождя и мокрого снега. Высота свежевыпавшего снега составила примерно два сантиметра. Синоптики назвали выпадение осадков «обычным явлением» и пообещали, что в течение дня от снега не останется и следа.

Читайте также: Температура воздуха в Москве в апреле может превысить климатическую норму

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