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В ЦБ раскрыли критерии подозрительных платежей
Фото: АГН«Москва»

В ЦБ раскрыли критерии подозрительных платежей

Татьяна Плотникова

Финансы

Кредитно-финансовые организации используют целый ряд критериев, в соответствии с которыми платеж может быть к категории подозрительных и заблокирован. Об этом в субботу, 3 апреля, рассказал первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

По словам представителя ЦБ, критерии в большинстве своем носят универсальный характер, но все зависит от так называемого профиля пользователя и свойственного ему поведения.

— Например, если вы обычно совершаете покупки у себя рядом с домом и вдруг неожиданно совершаете покупку на другом конце мира где-нибудь в Юго-Восточной Азии, естественно, такое платежное поведение для кредитной организации будет основанием предположить, что против вас как клиента идет целенаправленная атака, — уточнил Сычев.

Также подозрения могут возникнуть, если обычно пользователь оперировал небольшими суммами, но вдруг совершил крупную платежную операцию.

В соответствии с законодательством, банк должен связаться с клиентом и выяснить, действительно ли он совершает платеж. При этом проведение такой операции банк должен приостановить, но не заблокировать или прекратить. Если клиент подтвердит, что все нормально, операция должна быть продолжена.

Если банк не сможет связаться с клиентом, по закону он обязан провести эту операцию, рассказал Сычев в интервью радио Sputnik.

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