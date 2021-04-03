Католики России введут ограничения в Пасху из-за COVID-19

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ход пасхального богослужения в приходах Римско-католической церкви в России будет скорректирован с учетом эпидемиологической ситуации. Об этом в субботу, 3 апреля, рассказал генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

Как уточнил Горбунов, конференция католических епископов России издала специальные нормы для пасхальных богослужений в этом году. В частности, решено отказаться от обряда омовения ног прихожанам, который совершается один раз в год, в Великий четверг.

— Будут и некоторые другие ограничения, но это, конечно, намного лучше, чем ситуация прошлого года, когда в абсолютном большинстве наших приходов, в том числе и в кафедральном соборе в Москве, пасхальные службы проходили без участия верующих, а участвовать в них они могли только посредством трансляции через интернет, — подчеркнул священник.

В текущем году Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви отмечают Пасху 4 апреля, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране имеет тенденцию к стабилизации, но не исключены колебания заболеваемости. Голикова сослалась на специалистов, которые считают, что коронавирус будет носить сезонный характер.

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