«Четыре года снимаем»: звезда сериала «Сваты» рассказала, когда выйдет новый сезон

Фото: instagram.com/jeleznyak_official

Актриса Олеся Железняк поделилась подробностями о съемках седьмого сезона сериала «Сваты» и назвала дату, когда он увидит свет.

— Мы уже года четыре снимаем этот сезон, осталось всего четыре серии. Так как вся команда проекта с Украины, из-за ковидных ограничений трудно всех собрать и начать работу, — поделилась она.

Съемочная команда, по словам актрисы, постарается доснять сезон летом и выпустить его к зиме. Железняк также поделилась подробностями того, как создаются «Сваты». Так, оказалось, что хозяева дома, где он снимается, прекрасно относятся к людям, занятым на съемках, но иногда, особенно в конце смен, и они не могли дождаться, пока все наконец уедут.

В одном из домов, который они снимали под Киевом, они вытоптали весь двор и огород — после этого их туда не хотели больше впускать, отмечает портал «Собеседник.ру».

Читайте также: «Само совершенство»: Екатерина Гусева опубликовала фото в полупрозрачном платье