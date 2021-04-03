Народный календарь. Что сделать 4 апреля, чтобы вам целый год сопутствовал успех

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В это воскресенье, 4 апреля, Православная церковь чтит память святого мученика Василия Анкирского. В народном календаре день называли Василий Солнечный или Василий Теплый. Считается, что с этого дня дни становились теплыми по-весеннему.

Чтобы беды и горечи весь год обходили человека стороной, ему стоило съесть утром хлебец круглой формы, щедро посыпанный изюмом. Крошки нужно было отдать птицам, ни в коем случае не выбрасывать их.

Наши предки в этот день уделяли внимание обуви. Ее чинили или выбрасывали, вынося из дома носками вперед. Люди верили, что это поможет решить затянувшиеся дела.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что сделать 4 апреля, чтобы вам целый год сопутствовал успех

Приметы погоды гласили, что паутина на земле обещает заморозки, а прилет скворцов – тепло.

4 апреля отмечаются День геолога в России и День Интернета. В 2003 году папа Иоанн Павел II назвал святого Исидора покровителем пользователей компьютеров и интернета.

89 лет назад американский ученый Кинг впервые выделил витамин C (аскорбиновую кислоту). 72 года назад была создана Организация Североатлантического договора (НАТО).

В этот день родились кинорежиссер Андрей Тарковский, актеры Дмитрий Нагиев и Элина Быстрицкая, поэт-песенник Илья Резник, шоумен Антон Комолов

Именины отмечают Василиса, Исаакий, Василий, Дарья, Таисия.

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