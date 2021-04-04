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Студенты еще из шести стран смогут вернуться в РФ для продолжения обучения
Фото: пресс-служба академии МЧС

Студенты еще из шести стран смогут вернуться в РФ для продолжения обучения

Илья Ашуров

Общество

Иностранным студентам из шести стран разрешен въезд в Россию для продолжения обучения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства науки и высшего образования РФ в воскресенье, 4 апреля.

Сообщается, что вернутся в Россию для продолжения образования разрешается студентам, аспирантам, ординаторам и слушателям подготовительным курсов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки.

Также отмечается, что список стран, из которых могут вернуться в Россию студенты для прохождения образовательных программ, регулярно обновляется.

— Список государств, открытых для въезда в Россию иностранных студентов, регулярно обновляемый оперативным штабом по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, будет доводиться университетами до обучающихся, в том числе через личные кабинеты на сайтах университетов, а также через официальные страницы в социальных сетях и мессенджерах, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Минобрнауки проводит работу по внедрению ранее разработанного порядка возвращения иностранных обучающихся в Россию. Сформированы специальные материалы и инструкции для университетов и приезжающих студентов.

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