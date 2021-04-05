Ученые назвали снижающее риск сердечного приступа лакомство

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Исследования показали, что употребление меда значительно снижает риск развития серьезных заболеваний, таких как сердечный приступ, инсульт и некоторые виды онкологии. По данным ученых, все дело в антиоксидантах, которые содержатся в этом лакомстве.

При этом в меде почти нет клетчатки, жиров или белков. Также в нем могут содержаться в небольшом количестве витамины и минералы.

Кроме того, польза меда доказана при улучшении здоровья глаз.

Исследователи отметили, что людям с сахарным диабетом нужно осторожнее подходить к потреблению меда, потому что он может повысить уровень сахара в крови. Но по сравнению с обычным белым сахаром мед не так сильно повышает уровень триглицеридов в организме. Также мед полезен в качестве альтернативы другим подсластителям, пишет турецкое издание Sabah.

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