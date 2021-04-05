Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сообщения о минировании поступили во все 70 школ Хабаровска, идет эвакуация учеников и сотрудников учебных заведений. Об этом сообщается в понедельник, 5 апреля, на сайте администрации города.

— Эвакуация детей проведена в штатном режиме. Часть ребят под присмотром старших будет ожидать окончания проверок спецслужбами в закрепленных за учреждениями объектах социально-культурного назначения. Некоторых школяров отпустили домой, — рассказал начальник отдела городского управления образования Алексей Соболев.

Сотрудники полиции ведут проверочные мероприятия, в течение ближайшего времени им предстоит осмотреть все 70 школ.

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