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Силовики проверяют сообщения о минировании одиннадцати школ в Томске
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Силовики проверяют сообщения о минировании одиннадцати школ в Томске

Юлия Курганова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов в Томске проводят проверки после поступивших в 11 школ анонимных сообщений о минировании. Об этом в четверг, 11 марта, сообщается на сайте областной администрации.

Уточняется, что звонки поступили рано утром, до начала занятий, поэтому в большинстве случаев эвакуационные мероприятия не проводились. Оперативники проверяют 11 томских учебных учреждений.

Отмечается, что по всем признакам правоохранители фиксируют «очередную волну ложных сообщений».

Заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов уточнил, что несмотря на неподтвержденный характер сообщений, оперативники проводят весь комплекс превентивных мероприятий.

Он напомнил, что за заведомо ложные сообщения об акте терроризма предусмотрена санкция до десяти лет лишения свободы.

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