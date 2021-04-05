Курсы доллара и евро на Мосбирже снизились

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Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи снизились по сравнению с показателями закрытия прошлых торгов. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 5 апреля.

Так, курс доллара к рублю на открытии торгов снизился на 7,71 копейки. Его стоимость составляла 76,46 рубля. Курс евро снизился на 6,7 копейки — до 89,95 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку рассказал, что падение рубля до нового исторического минимума зависит от геополитики России и ограничений, которые могут ввести западные страны.

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