Западные страны назвали российский флот угрозой для НАТО

Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

Российский военно-морской флот наращивает свои силы и становится угрозой для НАТО. Об этом сообщает Business Insider.

По данным издания, флот, который Россия унаследовала от СССР, быстро пришел в упадок после холодной войны. Но, отмечается, что за минувшие 20 лет Россия вложила в него значительные средства.

— Результатом являются растущие современные силы, которые создают уникальные проблемы для вооруженных сил НАТО, — говорится в публикации.

Представители западных стран пояснили, что Москва делает ставку на небольшие корабли с ракетами и атомные подводные лодки. Их оснащают высокоточными боеприпасами большой дальности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс считает поведение Москвы агрессивным. Кроме того, по мнению НАТО, Россия стремится дестабилизировать ситуацию в соседних с ней странах.

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