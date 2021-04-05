Квоту для белорусских студентов вдвое увеличат в российских вузах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Квота правительства РФ для поступления белорусских студентов в российские вузы в 2021 году вырастет вдвое — до 700 мест. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в понедельник, 5 апреля.

По его словам, абитуриенты из Белоруссии при поступлении имеют такие же права, как и поступающие в вузы россияне. Белорусы могут поступить в вуз на общих основаниях, сдав Единый государственный экзамен. Так ежегодно делают несколько тысяч человек из Белоруссии.

Помимо этого, Россия выдает квоты на бюджетные места.

— В этом году будет 700 бюджетных мест, в два раза больше, чем в предыдущие годы, — цитирует Валерия Фалькова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили регламент госэкзаменов в 2021 году.

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