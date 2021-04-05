«Как в ситкоме»: Даниил Авербух рассказал, как провел самоизоляцию в доме у знаменитого брата

Фото: НТВ

Брат Ильи Авербуха Даниил, который на 17 лет младше прославленного фигуриста, рассказал о том, как, приехав в Москву, вынужденно застрял на три месяца самоизоляции в доме у известного родственника и его молодой жены.

— Нас всех сблизил карантин. Год назад я прилетел в Москву, чтобы поменять права. И тут объявили локдаун. Я три месяца у него в доме жил. Это все было, как в ситкоме, — рассказал он в эфире передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Авербух-младший назвал жену брата, актрису Лизу Арзамасову, замечательной хозяйкой. По его словам, они сами готовили еду и собирались по вечерам за столом. Даниил отметил, что у новой избранницы его брата сложились теплые отношения с сыном фигуриста Мартином.

Даниил Авербух несколько лет назад переехал из столицы в Сочи. Там он снимает квартиру и работает тренером по фехтованию. Он признался, что часто слышит о том, что похож на брата.

— В детстве я не помню, чтобы он был рядом. Он тогда тренировался в Америке. Все крутилось вокруг его тренировок. Он мне много подарков дарил, — вспомнил он во время эфира.

По словам молодого человека, он никогда не завидовал брату. А сейчас часто с ним созванивается.

Напомним, Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились в прошлом году — они сыграли свадьбу после нескольких лет отношений, которые скрывали от общественности.

Читайте также: «Ни с кем не советовалась»: Наталия Медведева объяснила, почему ушла из Comedy Woman