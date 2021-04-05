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Шесть парковок возле МЦК станут перехватывающими с 6 апреля
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Шесть парковок возле МЦК станут перехватывающими с 6 апреля

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, метро Черкизовская Карта всех событий

С 6 апреля 2021 года шесть парковок со шлагбаумами рядом со станциями Московского центрального кольца (МЦК) станут перехватывающими. Об этом сообщает «Москва 24».

Изменения коснутся станций МЦК «Черкизовская», «Южная», «Зябликово», «Бульвар Рокоссовского», «Локомотив» и «Красногвардейская».

Совершив не менее двух поездок на метро, МЦК или Московских центральных диаметрах, пассажир сможет припарковать автомобиль на стоянке бесплатно. Уточняется, что поездка на общественном транспорте должна начинаться от ближайшей к парковке станции.

Читайте также: Тарифы изменятся на платных парковках в Москве с 5 апреля

транспортМЦКпарковка
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