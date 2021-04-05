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Россия, Москва, Восточный административный округ, район Новогиреево, 6-й проспект Новогиреева Карта всех событий

Движение на семи улицах Москвы сделают односторонним по просьбе местных жителей. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Уточняется, что изменения коснутся девяти улиц столицы. Они помогут устранить проблемы встречного разъезда на узких улицах и создать 252 новых парковочных места.

— Односторонними станут: участок улицы Добролюбова (бульварного типа) — от дома 2с1 до проезда Добролюбова (50 парковочных мест); участок 6-го проспекта Новогиреева — от Зеленого проспект до улицы Алексея Дикого (52 парковочных места); Проектируемый проезд № 2263 — от улицы Полбина до улицы Шоссейной (53 парковочных места); Проектируемый проезд № 765 — от улицы Перервы до улицы Люблинской (47 парковочных мест), — говорится в сообщении ведомства.

Одностороннее движение также будет организовано на улице Спортивной — от 1-й Рейсовой улицы до 2-й Рейсовой улицы. Благодаря изменениям на участке появится 31 дополнительное парковочное место. Еще 19 парковочных мест появятся за счет одностороннего движения на улице Клочкова — от Кутузовского проспекта до дома № 2. Движение в одну сторону также введут на улице Плотинной — от 1-й Рейсовой улицы до дома № 34.

Кроме того, в Олонецком проезде — от улицы Менжинского до Староватутинского проезда — изменят направление движения. Двухстороннее движение введут на набережной Академика Туполева — от Проектируемого проезда № 6334 от дома 15к29.

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