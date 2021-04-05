Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музей Есенина пригласил горожан на Moonlight-прогулку с фонариками
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Музей Есенина пригласил горожан на Moonlight-прогулку с фонариками

Ольга Маркова

Культура

Московский государственный музей С.А. Есенина приглашает москвичей 10 и 24 апреля принять участие в «Путешествии по старинным улочкам и переулкам вокруг дома-музея поэта».

Программа начнется в музее, где с помощью замысловатой игры «Преступление в Замоскворечье!» участники прочувствуют атмосферу замоскворецких переулков.

После игры участники отправятся в путь, где узнают о постройках начала XX века, которые видел поэт и где он бывал. Дорогу каждому участнику будет освещать фонарик, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Музей Есенина позвал москвичей на праздник «Заклички весны»

экскурсияфонарьСергей Есенин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

ДТП на Садовом: когда чужая жизнь — это расходный материал

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Все мнения
О проекте
Читайте нас в