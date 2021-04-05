Музей Есенина пригласил горожан на Moonlight-прогулку с фонариками

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московский государственный музей С.А. Есенина приглашает москвичей 10 и 24 апреля принять участие в «Путешествии по старинным улочкам и переулкам вокруг дома-музея поэта».

Программа начнется в музее, где с помощью замысловатой игры «Преступление в Замоскворечье!» участники прочувствуют атмосферу замоскворецких переулков.

После игры участники отправятся в путь, где узнают о постройках начала XX века, которые видел поэт и где он бывал. Дорогу каждому участнику будет освещать фонарик, сообщается на сайте музея.

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