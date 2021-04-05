Банк Японии начал эксперимент по тестированию цифровой валюты

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В Японии планируют выпуск национальной цифровой валюты, для проверки функционирования электронных денег уже начат первый этап эксперимента. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщила пресс-служба Банка Японии (Центробанк — прим. «ВМ»).

Сообщается, что перед выпуском цифровой валюты будет проведен эксперимент, который состоит из нескольких этапов. Первый этап предполагает разработку тестовой среды для новой системы, а также проверку функций выпуска и погашения цифровой валюты. Первая фаза эксперимента продлится до марта следующего года.

Представители Банка Японии отметили, что в начальной стадии эксперимента выпуска реальной цифровой валюты не будет. Тем не менее подобная возможность изучается, приводит текст сообщения регулятора ТАСС.

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