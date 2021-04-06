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Уникальный тренажер для реабилитации после инсульта начали испытывать в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Уникальный тренажер для реабилитации после инсульта начали испытывать в Москве

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Лодочная улица, 15к2 Карта всех событий

Испытания уникального тренажера для реабилитации людей после инсульта начались в городском Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий во вторник, 6 апреля.

— С помощью тренажера, который сейчас тестируют в реабилитационном центре имени Л. И. Швецовой, пациенты могут восстанавливать координацию и равновесие. В исследовании участвуют 30 человек в возрасте от 30 до 64 лет, у них разные нарушения функции движения. Пилотные испытания будем проводить до июля, — заявил замглавы ведомства Дмитрий Дереляк.

Новый тренажер позволяет восстановить координацию движений с помощью интерактивных тренировок. Он представляет собой большой экран, установленный на стойке. В нем находится трехмерный инфракрасный сенсор для сканирования тела. Человеку необходимо стоять перед ним и выполнять простые упражнения, которые предлагает устройство. Сенсор создаст 3D-модель тела за несколько минут: он определит гибкость и быстроту движений. Результат диагностики позволит специалисту составить индивидуальный курс реабилитации. Пациенты смогут заниматься своим восстановлением, виртуально играя в пинг-понг или собирая в корзину яблоки.

Курс длится десять дней, каждое занятие занимает около 30-40 минут. Комплекс также сможет помочь людям с черепно-мозговыми травмами, повреждениями позвоночника и заболеваниями нервной системы, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о появлении специальных браслетов для поиска пропавших людей в столице.

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