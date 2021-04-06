Пользователи соцсети Clubhouse смогут обмениваться платежами

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Социальная сеть Clubhouse вводит функцию прямых платежей, которая была разработана совместно с платежной системой Stripe. Об этом сообщили в компании.

— С сегодняшнего дня все пользователи смогут совершать платежи, и мы будем внедрять эту функцию поэтапно, начиная с небольшой тестовой группы. Мы надеемся собрать обратную связь, доработать функцию и внедрить ее в скором времени для всех, — говорится в сообщении.

Чтобы совершить платеж, пользователю нужно будет выбрать команду «Отправить деньги», затем ввести сумму перевода.

Приложение Clubhouse — соцсеть, в которой пользователи могут в режиме онлайн общаться на разные темы. При этом голосовое общение проходит без возможности записи и дальнейшего распространения.

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