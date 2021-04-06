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Мужчина получил ножевое ранение в шею в ходе конфликта в столичном магазине
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мужчина получил ножевое ранение в шею в ходе конфликта в столичном магазине

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, 36А Карта всех событий

Мужчину госпитализировали с ножевым ранением после конфликта в магазине в Москве. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» рассказали в ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел в магазине в поселении Михайлово-Ярцевское по адресу поселок Шишкин Лес, дом 36. Между двумя мужчинами в торговом зале произошел конфликт. В ходе ссоры один из них достал нож, напал на оппонента и скрылся.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с колото-резаным ранением шеи в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

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