Володин предложил создать новые меры воздействия на дорожных «лихачей»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости обдумать новые законодательные меры воздействия на дорожных «лихачей». Об этом он написал в своем Telegram-канале во вторник, 6 апреля.

— Ситуации, когда водитель систематически совершает правонарушения и не несет наказания до момента, пока не пострадают люди, — недопустимы. Совершенно очевидно, существующего механизма воздействия на таких «лихачей» недостаточно, — рассказал спикер нижней палаты парламента.

Поэтому нужны новые меры, чтобы законодательство в этой сфере работало эффективней, считает Володин. Он приводит в пример ужесточение наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде, после чего число таких правонарушений снизилось. Вопрос введения новых мер Госдума рассмотрит во время весенней сессии, сообщил политик.

Заявление Володина прозвучало в качестве реакции на ДТП, которое совершил блогер Эдвард Бил. Напомним, 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Виновником происшествия называют Била, которых находился за рулем Audi. Позже стало известно, что иномарка, у которой отсутствовала страховка, ему не принадлежит. Машина вылетела на встречную полосу. В результате происшествия пострадала одна женщина, которую зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована. Медики диагностировали у нее множественные переломы и повреждения внутренних органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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