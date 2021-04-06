Сезонные работы по искусственной аэрации водоемов завершили в столице

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Москве завершили сезонные работы по искусственной аэрации водоемов. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщила пресс-служба ГУП «Мосводосток».

Сообщается, что работы по насыщению замерзших водоемов кислородом проводились с декабря 2020 по март 2021 года. За это время аэрации подверглись 250 водоемов столицы. Подобные процедуры необходимы для того, чтобы обеспечить доступ к воздуху подводным жителям (рыбам, микроорганизмам и растениям) в зимний период, когда пруды покрываются коркой льда.

После завершения указанных работ сотрудники «Мосводостока» приступят к уборке береговой полосы, приводит текст сообщения АГН «Москва».

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