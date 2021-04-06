Лавров заявил, что Запад не реагирует на нарушение Киевом Минских соглашений

Фото: МИД РФ

Реакция Соединенных Штатов Америки на поведения Украины в Донбассе разочаровывает. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во вторник, 6 апреля.

По его словам, заявления украинского руководства беспокоят Москву, о чем Россия ставит в известность представителей западных стран.

— К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной структуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает, — заявил Сергей Лавров.

Он отметил, что Запад продолжает поддерживать Киев в нарушении минских договоренностей. Западные коллеги России по-прежнему придерживаются политики поддерживания украинской власти даже в ее неприемлемых действиях и заявлениях, сообщает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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