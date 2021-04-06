Мишустин призвал не допустить ухудшения коронавирусного сценария в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России ситуация с COVID-19 остается стабильной на протяжении нескольких недель. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве страны по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Также он поручил к 9 апреля подготовить перечень дополнительных мер защиты россиян от инфекции.

— Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной несколько недель подряд, но мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии: там снова растет заболеваемость, выявляют рекордное число больных и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса, некоторые государства были вынуждены ввести локдаун, — цитирует ТАСС Михаила Мишустина.

Премьер подчеркнул, что повторение такого сценария в России недопустимо. Вместе с тем он добавил, что в стране вирус еще не отступил, снижения заболеваемости пока не происходит. В частности, эксперты предупреждают о возможных рисках ухудшения эпидемиологической обстановки.

Ранее руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова назвала число россиян с антителами к коронавирусу.

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