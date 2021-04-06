Столичный ЦСКА впервые стал чемпионом России по регби-7 среди женщин

Фото: Youtube /Регби-Клуб ЦСКА

Женская команда ЦСКА впервые стала чемпионом России по регби-7. Об этом рассказали в пресс-службе городского Департамента спорта во вторник, 6 апреля.

— В финальном матче красно-синие оказались сильнее подмосковного ВВА со счетом 15:0. Таким образом, клуб одержал победы в шести из семи туров и впервые в своей истории стали чемпионом России по олимпийской дисциплине регби-7. По итогам сезона 2020/2021 команде удалось оформить золотой дубль — ранее ЦСКА стал победителем «Лига ставок — Кубка России по регби-7», — сообщили в ведомстве.

Чемпионами страны среди столичных команд последний раз удалось стать мужской команде РК «Фили» в 1995 году, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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