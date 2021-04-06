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Гоар Аветисян показала подписчикам фотографию в купальнике после пластической операции
Фото: instagram.com/goar_avetisyan

Гоар Аветисян показала подписчикам фотографию в купальнике после пластической операции

Юлия Павлушова

Звезды

Российский визажист Гоар Аветисян наслаждается отдыхом на Мальдивах. Снимками из отпуска она делится со своими фолловерами в Instagram. В частности, девушка показала поклонникам фотографию в фиолетовом купальнике.

Зимой Гоар исполнила свою мечту — после долгих лет борьбы с лишним весом она решилась на пластическую операцию по коррекции фигуры. Еще до родов летом 2020 года визажист сама сбросила 44 килограмма. Хирурги же убрали висящую после сильного похудения кожу на животе, руках, груди и бедрах девушки.

Гоар Аветисян показала подписчикам фотографию в купальнике после пластической операцииФото: instagram/goar_avetisyan

Теперь гуру макияжа регулярно балует поклонников снимками в обтягивающих платьях и ярких костюмах. При этом девушка продолжает заниматься спортом.

Ранее сообщалось, что актриса, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова во второй раз стала мамой. Радостной новостью она поделилась с подписчиками в своем микроблоге.

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