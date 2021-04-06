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Эксперт объяснил, что мешает российским ювелирам покорить мировой рынок
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Эксперт объяснил, что мешает российским ювелирам покорить мировой рынок

Марина Найденкова

Общество

Россия при либерализации таможенного законодательства может занять около 10 процентов на международном рынке против почти одного процента, который есть сейчас. Сегодня экспорт украшений за границу затруднен из-за проблем с оформлением экспортных поставок. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин.

По его словам, главным путем развития ювелирной отрасли является экспорт изделий. Уровень качества, дизайна, ассортимента российских изделий таков, что они готовы конкурировать с ведущими в мире производствами. Спрос на отечественные украшения на мировом рынке есть. Однако экспорт украшений за границу практически невозможен — проблема с оформлением экспортных поставок. Для ее решения необходима либерализация таможенного законодательства, чтобы можно было легко вывозить продукцию за границу.

— Этот вопрос в процессе решения... Если бы выпускали нас, думаю, процентов 10 на мировом рынке мы бы заняли, а сейчас у нас менее одного процента, — говорит Уткин.

Он отмечает, что сегодняшнее время очень выгодно для России в плане либерализации таможенного законодательства. Из-за пандемии рынки пусты, логистические связи пережили встряску, поэтому в данное время выходить на международный рынок благоприятно в этот период.

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