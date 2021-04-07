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Патриарх Кирилл выпустит голубей в Москве в честь Благовещения
Фото: patriarchia.ru

Патриарх Кирилл выпустит голубей в Москве в честь Благовещения

Татьяна Плотникова

Религия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет богослужение в московском храме Христа Спасителя по случаю Благовещения и по народной традиции выпустит птиц.

Как уточнили в пресс-службе патриарха, предстоятель Русской православной церкви в среду, 7 апреля, совершит Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в храме Христа Спасителя. По завершении богослужения состоится традиционная церемония, в рамках которой патриарх Кирилл выпустит голубей? Сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

Благовещение — один из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников. Верующие отмечают Благовещение в память о том дне, когда Дева Мария узнала от ангела, что родит сына Божьего.

В Благовещение, которое приходится на период Великого поста, верующим разрешается послабление в меню — рыба и вино. В этот день в церквях поют праздничные песнопения, духовенство меняет темные облачения на праздничные – светлые.

В Благовещение особенно почитаются птицы. По народной примете, если встретить в этот день голубя, будет счастливая и радостная весна. Воробьи и ласточки считались предвестниками стабильности и покоя. Синицы считались символом приятных перемен в жизни

Читайте также: Народный календарь. Чего нельзя делать 7 апреля, в Благовещение Пресвятой Богородицы

Патриарх КириллРПЦхрам Христа Спасителя
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