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Составлен рейтинг молодых миллиардеров по версии Forbes
Фото: Pixabay

Составлен рейтинг молодых миллиардеров по версии Forbes

Анастасия Волоснова

Общество

Первое место в рейтинге миллиардеров мира в возрасте до 20 лет занял 18-летний наследник аптечного бизнеса из Германии Кевин Леман. Об этом говорится в материале Forbes.

По данным Forbes, отец передал сыну долю в бизнесе, когда Кевину Леману было 14 лет.

— Его отец Гюнтер Леман передал сыну долю в немецкой сети аптек Drogerie Markt, когда тому было всего 14 лет. Актив оставался в трасте до сентября прошлого года, когда наследнику исполнилось 18 лет. Леман один из редких миллиардеров, попавших в список Forbes еще до 20 лет, — говорится в сообщении.

Кроме того, в рейтинг попала 19-летняя Александра Андресен из Норвегии. Ей бизнес также перешел по наследству. Первый раз в рейтинг Forbes она попала в 2016 году.

Впервые одним из самых богатых миллиардеров стал бывший трейдер с Уолл-стрит Сэм Бэнкман-Фрид. Он занимается разработкой двух криптопректов.

Общее число миллиардеров выросло в мире до 2755 человек, но из них только десять человек моложе 30 лет. Совокупное состояние десяти молодых богачей оценивается в 29,5 миллиарда долларов.

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