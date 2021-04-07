Гавриил Благовест: чего категорически нельзя делать 8 апреля

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Православные христиане в этот четверг, 8 апреля, чтят память архангела Гавриила — одного из семи главных ангелов, которые неоднократно упоминаются в Священном Писании.

Считается, что именно Архангел Гавриил — вестник о спасении рода человеческого. Он оповестил Деву Марию о скором рождении Иисуса Христа. Память о Гаврииле почитают в разных религиях потому, что он был приближен к Богу.

На иконах Архангела Гавриила часто изображают с райской ветвью — белой лилией, которую он вручил Деве Марии в Благовещение. При этом иногда архангела пишут со свечой и зеркалом из яшмы.

В народе этот праздник нарекли Гавриилом Благовестом. Архангелу Гавриилу молились о благополучии, достатке и исполнении всех желаний.

В этот день категорически нельзя подписывать важные документы и вести переговоры. Кроме того, не стоит браться за решение рабочих вопросов — они не принесут пользы. 8 апреля категорически нельзя шить и вязать и в целом работать с тканью. Помимо этого, в этот четверг нельзя покупать новые вещи.

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