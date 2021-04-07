Здание Россотрудничества в Киеве закроют, но агентство продолжит работу

Фото: pixabay.com

В Киеве закроют здание Россотрудничества, однако агентство продолжит работу, несмотря на санкции Украины. Об этом в среду, 7 апреля, рассказал заместитель главы федерального агентства Павел Шевцов.

— К сожалению, в соответствии с санкциями, введенными украинским правительством против Россотрудничества, здание представительства агентства в Киеве будет закрыто, — заявил Шевцов.

Замглавы агентства добавил, что, несмотря на санкции, введенные по отношению к Россотрудничеству, будут проводиться мероприятия на территории Украины. В частности, многие мероприятия планируется перевести в онлайн.

Шевцов также заявил, что Россия не намерена разрывать межправительственное соглашение о работе культурных центров с Украиной. Вводимые санкции не имеют отношения к действию соглашения, пишет РИА Новости.

Читайте также: Зеленский: НАТО — единственный путь к окончанию войны в Донбассе