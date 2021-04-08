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Музей Победы подготовил программу ко Дню российской анимации
Фото: Музей Победы

Музей Победы подготовил программу ко Дню российской анимации

Юлия Курганова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В четверг, 8 апреля, Музей Победы проведет программу ко Дню российской анимации. Гостей музея ждут творческая встреча, мастер-классы и показы анимационных фильмов.

Начнутся мероприятия в 15:00 с мастер-класса. Юных посетителей познакомят с азами рисованной, кукольной и пластилиновой анимации. Каждый участник сможет попробовать себя в роли режиссера и художника-аниматора. Гости смогут создать маленький мультфильм на специальном мультстанке.

Музей Победы подготовил программу ко Дню российской анимации

В 16:00 пройдет творческая встреча с аниматором, режиссером и сценаристом Натальей Березовой. Она расскажет о процессе создания анимационных фильмов — от идеи до выхода на экраны.

Также посетители увидят ретроспективу мультфильмов, которые были созданы при участии Березовой. В ее фильмографии около 30 работ. В завершение встречи режиссер ответит на вопросы зрителей.

Посетители музея смогут принять участие в мероприятиях бесплатно.

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