Движение транспорта восстановили в центре Москвы после обвала строительных лесов

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Россия, Москва, Большой Николоворобинский переулок Карта всех событий

Движение транспорта в районе Большого Николоворобинского переулка полностью восстановили после перекрытия из-за обрушения строительных лесов. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в четверг, 8 апреля.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей в районе Большого Николоворобинского переулка перекрыто из-за обвалившихся строительных лесов. Движение было приостановлено на Серебрянической набережной, в Серебряническом переулке, Тессинском переулке и в Малом Николоворобинском переулке.

В среду, 7 апреля, в Большом Николоворобинском переулке в Москве обрушились строительные леса. Инцидент проверит прокуратура столицы.

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