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Кардиолог назвал два симптома, сигнализирующих о недостаточности кровообращения
Фото: pixabay.com

Кардиолог назвал два симптома, сигнализирующих о недостаточности кровообращения

Юлия Павлушова

Здоровье

Утомление и одышка могут сигнализировать о развитии недостаточности кровообращения. Об этом высказался врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев.

Медик добавил, что данные симптомы являются неспецифическими. То есть они могут сопутствовать целому ряду заболеваний, не связанных с болезнями сердца. Вместе с тем при таких проявлениях следует оперативно обратиться за помощью к врачу. По словам Юрия Конева, современные методы диагностики позволяют выявлять болезни уже при первых признаках.

— Кардиологи просто заглядывают в сердце на эхокардиографии. Достаточно бывает, чтобы посмотреть, есть ли какой-то противоток, есть ли какие-то изменения в структуре клапанов — цитирует доктора «Звезда».

Чтобы предупредить развитие сердечных патологий, Юрий Конев порекомендовал регулярно проходить диспансеризацию.

Ранее врач предупредил о риске приема обезболивающих при головной боли.

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